США привели армию в боевую готовность – СМИ
Вооруженные силы США приведены в состояние повышенной боеготовности после убийства в Ираке иранского генерала.
Власти США отдали приказ о приведении Вооруженных сил страны в боевую готовность после убийства иранского генерала Касима Сулеймани, сообщает Fox News в пятницу, 3 января.
Американский президент Дональд Трамп после сообщений об убийстве генерала опубликовал в своем Twitter флаг США без подписи.
January 3, 2020
Напомним, 3 января США нанесли ракетные удары по двум точкам возле аэропорта Багдада. В результате был убит генерал Касим Сулеймани, который руководил спецподразделением Эль-Кудс, отвечающим за организацию военных операций Ирана за рубежом.
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Иран заявил, что готов отомстить США за проведение операции, в результате которой погиб генерал.
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