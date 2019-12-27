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США привели армию в боевую готовность – СМИ

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Вооруженные силы США приведены в состояние повышенной боеготовности после убийства в Ираке иранского генерала.
Американские военные
Американские военные

Власти США отдали приказ о приведении Вооруженных сил страны в боевую готовность после убийства иранского генерала Касима Сулеймани, сообщает Fox News в пятницу, 3 января.

Американский президент Дональд Трамп после сообщений об убийстве генерала опубликовал в своем Twitter флаг США без подписи.



Напомним, 3 января США нанесли ракетные удары по двум точкам возле аэропорта Багдада. В результате был убит генерал Касим Сулеймани, который руководил спецподразделением Эль-Кудс, отвечающим за организацию военных операций Ирана за рубежом.

Нефть резко подорожала после гибели иранского генерала

Иран заявил, что готов отомстить США за проведение операции, в результате которой погиб генерал.

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Теги: армия и вооружение, США, Иран, армия США
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Источник: korrespondent.net

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