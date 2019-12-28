Трамп назвал Сулеймани "террористом номер один"

Власти США ликвидировали иранского генерала, чтобы остановить войну с Тегераном, а не начать ее, подчеркнул американский лидер.

Президент США Дональд Трамп заявил, что убитый иранский генерал Касем Сулеймани - "террорист номер один в мире", который планировал нападения на американцев. Об этом американский лидер рассказал выступая перед журналистами 3 января, сообщает ТАСС

"Прошлой ночью по моему приказу американские вооруженные силы успешно нанесли безупречный высокоточный удар, в результате которого был убит террорист номер один во всем мире - Касем Сулеймани <...> Он готовил неминуемые и ужасные нападения на американских дипломатов и военнослужащих", - подчеркнул Трамп.

По его словам, Сулеймани "поймали с поличным и устранили".

Президент США отметил, что Вашингтон не стремится к смене режима в Иране, но считает действия Тегерана в регионе агрессивными.

"Мы не стремимся к смене режима, но агрессия режима в регионе, включая использование поддерживаемых им сил по дестабилизации их соседей, должна закончиться и закончиться сейчас", - указал Трамп.

Он добавил, что у США самые мощные в мире Вооруженные силы и лучшая разведка.

"Если американцы где угодно окажутся под угрозой, то мы уже полностью определили все эти цели. И я готов предпринять любые необходимые действия. И это особенно касается Ирана", - заявил глава Белого дома.

Трамп подчеркнул, что американские власти ликвидировали Сулеймани, чтобы "остановить войну" с Ираном, а не для того, чтобы ее начать.

Напомним, в пятницу, 3 января, стало известно, что США провели в Ираке операцию по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани. Ракетный удар по автоколонне, в которой следовал военачальник, был нанесен по распоряжению Трампа.

Власти Ирана обвинили Вашингтон в международном терроризме и пообещали отомстить за смерть Сулеймани.

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