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Хафтар объявил о всеобщей мобилизации в Ливии

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Генерал пошел на такой шаг после решения Турции оказать военную помощь его врагам - Правительству национального единства.
Ливийский генерал Халифа Хафтар
Ливийский генерал Халифа Хафтар
 
Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар объявил о всеобщей мобилизации для противостояния иностранной агрессии. Об этом в пятницу, 3 января, сообщил портал Al-Masdar.
 
Отмечается, что на такой шаг Хафтар пошел после того, как парламент Турции разрешил правительству направить войска в Ливию для оказания помощи Правительству национального единства, которое находится в Триполи.
 
В последние месяцы силы генерала, контролирующие существенную часть территории Ливии, пытаются захватить Триполи
 
Напомним, после свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году в стране царит двоевластие.
 
На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем.

Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Хафтаром, который с апреля ведет наступление на столицу Ливии.

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Теги: Турция, Ливия, мобилизация, наступление
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Источник: korrespondent.net

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