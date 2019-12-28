Хафтар объявил о всеобщей мобилизации в Ливии

Генерал пошел на такой шаг после решения Турции оказать военную помощь его врагам - Правительству национального единства.

Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар объявил о всеобщей мобилизации для противостояния иностранной агрессии. Об этом в пятницу, 3 января, сообщил портал Al-Masdar

Отмечается, что на такой шаг Хафтар пошел после того, как парламент Турции разрешил правительству направить войска в Ливию для оказания помощи Правительству национального единства, которое находится в Триполи.

В последние месяцы силы генерала, контролирующие существенную часть территории Ливии, пытаются захватить Триполи

Напомним, после свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году в стране царит двоевластие.

На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем.

Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Хафтаром, который с апреля ведет наступление на столицу Ливии.

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