НАТО приостанавливает учения в Ираке
НАТО приостанавливает учебную миссию в Ираке на фоне обострений, начавшихся после убийства иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом сообщает novinite в субботу, 4 января.
Представитель НАТО Дилан Уайт заявил, что миссия по подготовке иракских силовых структур, которая действует по просьбе Багдада, была временно приостановлена из-за убийства иранского военного командующего Сулеймани.
"Миссия НАТО продолжается, но учебные мероприятия сейчас приостановлены", - сказал Уайт.
Сообщается также, что Вооруженные силы Швеции решили приостановить работу своих военных инструкторов в Ираке после обострения между США и Ираном.
Власти Ирана обвинили Вашингтон в международном терроризме и пообещали отомстить за смерть Сулеймани.
Bloomberg раскрыл детали ликвидации Сулеймани
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