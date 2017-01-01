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Великобритания снова направит корабли в Ормузский пролив

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Сопровождать торговые суда в Ормузском проливе будут британские военные корабли HMS Montrose и HMS Defender.
Британский фрегат
Британский фрегат
royalnavy.mod.uk


Корабли Военно-морских сил Великобритании снова начнут сопровождать торговые суда в Ормузском проливе. Об этом сообщил глава Минобороны Соединенного королевства Бен Уоллес, передает ТАСС в субботу, 4 января.

Министр отметил, что уже отдал соответствующее распоряжение. По его словам, сопровождать суда будут корабли HMS Montrose и HMS Defender.

"Правительство будет принимать все необходимые меры для защиты наших судов и граждан", –сказал Уоллес.

Напомним, в августе 2019 года Великобритания решила присоединиться к военно-морской миссии США по обеспечению безопасности судоходства в Персидском заливе.

Этому предшествовал захват Ираном британского нефтяного танкера в Ормузском проливе.

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Теги: ВМС, Великобритания, Ормузский пролив
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Источник: korrespondent.net

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