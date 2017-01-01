Трамп пригрозил Ираку "невиданными санкциями"

Войска США не покинут территорию страны, пока Багдад не заплатит Вашингтону за построенную там авиабазу, заявил американский лидер.

Президент США Дональд Трамп отреагировал на решение иракского парламента вывести с территории страны иностранные войска, пообещав ввести санкции, если Тегеран проявит враждебность.Об этом он заявил журналистам 6 января, сообщает ТАСС

"Если они попросят нас уйти и сделают это не очень дружелюбно, мы введем против них такие санкции, каких они не видели никогда в жизни. Санкции против Ирана покажутся им очень мягкими", - подчеркнул американский лидер.

При этом Трамп указал, что американские войска не покинут территорию Ирака, пока Багдад не заплатит Вашингтону за построенную там авиабазу.

"У нас там очень дорогая авиабаза. Ее строительство обошлось в миллиарды долларов. <...> Мы не уйдем, пока они не заплатят нам за это", - пообещал глава Белого дома.

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