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Импичмент Трампа: Болтон готов дать показания

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В начале ноября его вызвали для дачи показаний в Палате представителей, но тогда он предпочел не явиться. Теперь же он изменил свою позицию.
Болтон готов дать показания по делу об импичменте Трампа
Болтон готов дать показания по делу об импичменте Трампа

Экс-советник президента США Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности Джон Болтон готов дать показания в Сенате по делу об импичменте. Соответствующее заявление появилось на сайте Болтона в понедельник, 6 января.

Болтон заявил, что готов явиться для дачи показаний в случае, если ему придет повестка с требованием явиться на слушания.

"Поскольку вопрос о том, чтобы я дал показания, вновь стоит на повестке дня, я пришел к выводу, что в случае, если Сенат вызовет меня по повестке для дачи показаний, я готов дать показания", - сказано в заявлении Болтона.

Напомним, что в октябре Болтон отказался присутствовать на слушаниях по импичменту Трампа. Адвокат Болтона сообщил, что его клиент не явится в добровольном порядке на слушания Конгресса.

Импичмент Трампа состоялся. Что дальше

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Теги: Импичмент Президента, США, Трамп, Болтон, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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