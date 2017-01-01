В Индонезии произошло мощное землетрясение
Магнитуда землетрясения составила 6,2 балла, его очаг залегал на глубине 30 км. Сведений о жертвах пока нет.
Возле берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,2. Об этом сообщила Геологическая служба США.
Отмечается, что эпицентр располагался в 315 км к юго-западу от города Медан (административного центра провинции Северная Суматра). Очаг залегал на глубине 30 км.
Информации о пострадавших пока нет.
В последние дни Индонезия также страдает от наводнений и оползней, жертвами которых стали более 60 человек.
А в декабре в Индонезии также произошло мощное землетрясение. Его магнитуда составила 5,6.
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