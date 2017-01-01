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В Индонезии произошло мощное землетрясение

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Магнитуда землетрясения составила 6,2 балла, его очаг залегал на глубине 30 км. Сведений о жертвах пока нет.
В Индонезии зафиксировали сильные подземные толчки
В Индонезии зафиксировали сильные подземные толчки
csis.org

Возле берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,2. Об этом сообщила Геологическая служба США.

Отмечается, что эпицентр располагался в 315 км к юго-западу от города Медан (административного центра провинции Северная Суматра). Очаг залегал на глубине 30 км.

Информации о пострадавших пока нет.

В последние дни Индонезия также страдает от наводнений и оползней, жертвами которых стали более 60 человек.

А в декабре в Индонезии также произошло мощное землетрясение. Его магнитуда составила 5,6.

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Теги: Землетрясения, Индонезия, магнитуда, землетрясение, стихийное бедствие
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Источник: korrespondent.net

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