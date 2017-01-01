Телескоп нашел первую планету размером с Землю в зоне обитаемости

На планете может существовать жизнь.

Космический телескоп TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) нашел планету в зоне обитаемости, которая имеет такие же размеры, как и Земля. Планета вращается вокруг звезды. Ученые предполагают, что на ней может быть жизнь. Об этом сообщает NASA.

Находку назвали TOI 700 d.

“TOI 700 d вращается с периодом 37 дней вокруг красного карлика TOI 700, от него получает 86% энергии, которую Солнце дает Земле“, - говорится в сообщении.

Ученые 11 месяцев наблюдают за звездой, вокруг которой вращается TOI 700 d, вспышек пока не обнаружили. Это повышает шансы, что на планете может быть жизнь.

В звездной системе есть еще две планеты, одна из которых, скорее всего, газовый гигант.

Напомним, неудачно запущенный корабль NASA вернулся на Землю.

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