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В Пуэрто-Рико объявили чрезвычайное положение

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С 5 января на территории острова зафиксировали по меньшей мере три землетрясения магнитудой выше 5,7.
В Пуэрто-Рико произошла серия землетрясений
В Пуэрто-Рико произошла серия землетрясений
 
Губернатор Пуэрто-Рико Ванда Васкес ввела чрезвычайное положение на территории острова после серии землетрясений, которые произошли с начала года. Об этом во вторник, 7 января, сообщила газета El Nuevo Dia.
 
Отмечается, что чрезвычайное положение объявлено на всей территории Пуэрто-Рико для устранения всех угроз жизни людей и ущерба, нанесенного инфраструктуре и имуществу в результате недавней сейсмической активности.
 
Васкес уточнила, что Национальная гвардия уже занимается разбором завалов, а также призвала граждан сообщать о любых движениях грунта.
 
По ее словам, как минимум 250 человек лишились крова.
 
Напомним, с воскресенья в районе Пуэрто-Рико произошло по меньшей мере три сильных землетрясения. Повреждены сотни зданий, заблокированы основные дороги, произошли массовые отключения электричества.
 
По данным СМИ, погиб по меньшей мере один человек погиб.
 

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Теги: Землетрясения, фото, чрезвычайное положение, Пуэрто-Рико, землетрясение
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Источник: korrespondent.net

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