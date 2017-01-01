В Пуэрто-Рико объявили чрезвычайное положение
С 5 января на территории острова зафиксировали по меньшей мере три землетрясения магнитудой выше 5,7.
Губернатор Пуэрто-Рико Ванда Васкес ввела чрезвычайное положение на территории острова после серии землетрясений, которые произошли с начала года. Об этом во вторник, 7 января, сообщила газета El Nuevo Dia.
Отмечается, что чрезвычайное положение объявлено на всей территории Пуэрто-Рико для устранения всех угроз жизни людей и ущерба, нанесенного инфраструктуре и имуществу в результате недавней сейсмической активности.
Васкес уточнила, что Национальная гвардия уже занимается разбором завалов, а также призвала граждан сообщать о любых движениях грунта.
По ее словам, как минимум 250 человек лишились крова.
Напомним, с воскресенья в районе Пуэрто-Рико произошло по меньшей мере три сильных землетрясения. Повреждены сотни зданий, заблокированы основные дороги, произошли массовые отключения электричества.
По данным СМИ, погиб по меньшей мере один человек погиб.
Cмотрите фотогалерею: В Пуэрто-Рико объявили чрезвычайное положение
Ранее сообщалось, что в сентябре прошлого года у берегов Пуэрто-Рико произошло землетрясение магнитудой 6,0.
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