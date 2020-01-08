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КСИР пригрозил атаками на союзников США

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Иранская операция носила название "Мученик Сулеймани". Соучастником убийства генерала назвали Израиль.
КСИР предупредил США и союзников о возможном ударе
КСИР предупредил США и союзников о возможном ударе
 
Любое государство, которое предоставит свою территорию для атак США против Ирана, будет целью для ответного удара. Об этом говорится в официальном заявлении Корпуса стражей исламской революции (КСИР), которое в среду, 8 января, распространила телекомпания IRIB.
 
Отмечается, что атака на военные объекты США в Ираке носила название Мученик Сулеймани. Бойцы вооруженных сил КСИР выпустили десятки ракет класса земля-земля по военно-воздушной базе Эйн аль-Асад.
 
КСИР призвал США вывести войска из региона и предупредил, что Вашингтон столкнется с более широкой и сильной реакцией, если ответит на иранские ракетные удары.
 
Также прозвучало предупреждение для американских союзников.

"Мы сообщаем правительству США, которое создает военные базы террористическим силам американской армии, что любая территория, с которой будут осуществляться агрессия против Ирана, будет подвергнута атаке", - говорится в заявлении.

В Корпусе стражей исламской революции подчеркнули, что в рамках убийства генерала Касема Сулеймани никоим образом не рассматривают Израиль отдельно от США.
 
Ранее сообщалось, что Иран атаковал несколько американских военных объектов в Ираке. В КСИР удар по авиабазе Эйн аль-Асад назвали возмездием за убийство Сулеймани.
 
В Пентагоне подтвердили, что две военные базы в Ираке подверглись удару баллистическими ракетами с иранской территории.

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Теги: Ирак, США, Иран, атака, авиаудар, военная база, Авиабаза
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
tulchanin    08.01.2020, 04:15
Оценка:  -5
tulchanin
Ну надо же... кто бы мог подумать, Израль уже приплетают.... =)))
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