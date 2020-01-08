КСИР пригрозил атаками на союзников США
Иранская операция носила название "Мученик Сулеймани". Соучастником убийства генерала назвали Израиль.
Любое государство, которое предоставит свою территорию для атак США против Ирана, будет целью для ответного удара. Об этом говорится в официальном заявлении Корпуса стражей исламской революции (КСИР), которое в среду, 8 января, распространила телекомпания IRIB.
Отмечается, что атака на военные объекты США в Ираке носила название Мученик Сулеймани. Бойцы вооруженных сил КСИР выпустили десятки ракет класса земля-земля по военно-воздушной базе Эйн аль-Асад.
КСИР призвал США вывести войска из региона и предупредил, что Вашингтон столкнется с более широкой и сильной реакцией, если ответит на иранские ракетные удары.
Также прозвучало предупреждение для американских союзников.
"Мы сообщаем правительству США, которое создает военные базы террористическим силам американской армии, что любая территория, с которой будут осуществляться агрессия против Ирана, будет подвергнута атаке", - говорится в заявлении.
В Корпусе стражей исламской революции подчеркнули, что в рамках убийства генерала Касема Сулеймани никоим образом не рассматривают Израиль отдельно от США.
Ранее сообщалось, что Иран атаковал несколько американских военных объектов в Ираке. В КСИР удар по авиабазе Эйн аль-Асад назвали возмездием за убийство Сулеймани.
В Пентагоне подтвердили, что две военные базы в Ираке подверглись удару баллистическими ракетами с иранской территории.
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