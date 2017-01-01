Пожар в Новой Зеландии набирает обороты
Северный остров Новой Зеландии охватил пожар. Огонь продолжает распространятся, уже выгорело 300 га леса.
На Северном острове Новой Зеландии разразился лесной пожар, в результате которого выгорело более 300 гектаров, передает в среду, 8 января, Xinhua со ссылкой на местные СМИ.
Отмечается, что огонь продолжает распространяться. Сведений о жертвах пока не поступало.
Пожар начался в горном районе примерно в 20 км к северу от города Нейпир в регионе Хокс-Бей. Из-за сухой погоды и сильных порывов ветра, скорость которых превышала 190 км/час, пожар распространяется очень быстро.
Как известно, от масштабных ленсых пожаров потерпает Австралия. Согласно последним данным, за время с сентября месяца погибло 24 человека и 500 млн животных.
В Канберре качество воздуха сейчас считается худшим в мире, а жителям города приказано избегать выхода из собственных жилищ.
Также Корреспондент писал, что дым от лесных пожаров в Австралии достиг южной Бразилии.
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