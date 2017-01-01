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Пожар в Новой Зеландии набирает обороты

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Северный остров Новой Зеландии охватил пожар. Огонь продолжает распространятся, уже выгорело 300 га леса.
Огонь пока не удалось остановить
Огонь пока не удалось остановить
 
На Северном острове Новой Зеландии разразился лесной пожар, в результате которого выгорело более 300 гектаров,  передает в среду, 8 января, Xinhua со ссылкой на местные СМИ.
 
Отмечается, что огонь продолжает распространяться. Сведений о жертвах пока не поступало.
 
Пожар начался в горном районе примерно в 20 км к северу от города Нейпир в регионе Хокс-Бей. Из-за сухой погоды и сильных порывов ветра, скорость которых превышала 190 км/час, пожар распространяется очень быстро.
 
Как известно, от масштабных ленсых пожаров потерпает Австралия. Согласно последним данным, за время с сентября месяца погибло 24 человека и 500 млн животных.
 
В Канберре качество воздуха сейчас считается худшим в мире, а жителям города приказано избегать выхода из собственных жилищ.
 
Также Корреспондент писал, что дым от лесных пожаров в Австралии достиг южной Бразилии. 
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Теги: Австралия, Новая Зеландия, пожар
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Источник: korrespondent.net

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