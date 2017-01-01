Иран ответил на призыв Трампа к миру

В Тегеране считают немыслимым предложения Трампа о мире и угрозу о новых санкциях.

В Иране отвергли призыв президента США Дональда Трампа к мирным преговорам. Заявление американского лидера прокомментировал постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи, сообщает Deutsche Welle в четверг, 9 января.

Тахт-Раванчи назвал предложения Трампа "немыслимыми" - именно так власти Ирана оценили их в контексте антииранских санкций, обещанных главой США. Вашингтон, заявил он, "начал серию шагов по усилению враждебности" между странами.

В свою очередь, глава МИД Ирана Джавад Зариф отреагировал на заявление Трампа о беспрецедентной военной мощи США.

Он заявил, что миром управляет не "прекрасное вооружение", а люди. "А люди в нашем регионе хотят, чтобы США ушли из него", - отметил министр.

Напомним, в ночь на 8 января ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по двум базам в Ираке, где расположен военный контингент США. По словам Трампа, американцы и иракцы при ударах не пострадали.

В обращении к нации американский президент заявил о готовности к миру с Ираном, но пригрозил мощными санкциями.

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