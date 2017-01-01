Белый дом назвал "нелепой" резолюцию по Ирану

Документ Палаты представителей подрывает способность США противостоять "террористической деятельности" со стороны Тегерана, подчеркнули в администрации Дональда Трампа.

В Белом доме прокомментировали резолюцию Конгресса по Ирану

Резолюция Палаты представителей США, которая ограничивает военные полномочия президента США по Ирану, является "нелепой" и "абсолютно ошибочной". Об этом говорится в заявлении заместителя пресс-секретаря Белого дома Хогана Гидли, распространенном 9 января.

"Эта резолюция Палаты представителей пытается подорвать способность вооруженных сил США предотвращать террористическую деятельность Ирана и его доверенных лиц, а также пытается ограничить полномочия президента в области защиты Америки и наших интересов в регионе в условиях непрекращающихся угроз", - подчеркнул Гидли.

По его словам, глава государства имеет право и обязанность защищать страну и граждан от терроризма.

Поскольку резолюция не имеет силы закона, Гидли охарактеризовал ее как "политический ход".

"Решение президента нанести удар по Касему Сулеймани было правильным и санкционировано конституционными полномочиями как главнокомандующего и главы исполнительной ветви власти, а также разрешением на применение силы от 2020 года", - говорится в тексте заявления.

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