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Нет причин не доверять западным разведданым - НАТО

Комментариев: 1
Генсек НАТО прокомментирова информацию о ракетном ударе по украинскому лайнеру.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
EPA/UPG

У НАТО нет причин не доверять разведданным западных стран о возможном ракетном ударе по украинскому лайнеру над Ираном.Об этом перед началом экстренного заседании совета ЕС на уровне глав МИД заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. 

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"Нет причин не верить данным, которые мы получили от разных стран-союзников НАТО. Они выразили обеспокоенность по поводу информации, указывающей на то, что самолет мог быть сбит иранскими системами противовоздушной обороны" - отметил Столтенберг.

Напомним, глава МИД Нидерландов прокомментировал крушение украинского лайнера.

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Теги: лайнер, Крушение Боинга, Столтенберг, НАТО
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Комментариев (1)
atos    10.01.2020, 19:10
Оценка:  -1
atos
Конечно нет причин)
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