Нет причин не доверять западным разведданым - НАТО

Генсек НАТО прокомментирова информацию о ракетном ударе по украинскому лайнеру.

У НАТО нет причин не доверять разведданным западных стран о возможном ракетном ударе по украинскому лайнеру над Ираном.Об этом перед началом экстренного заседании совета ЕС на уровне глав МИД заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

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"Нет причин не верить данным, которые мы получили от разных стран-союзников НАТО. Они выразили обеспокоенность по поводу информации, указывающей на то, что самолет мог быть сбит иранскими системами противовоздушной обороны" - отметил Столтенберг.



Напомним, глава МИД Нидерландов прокомментировал крушение украинского лайнера.

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