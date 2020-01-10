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Иран анонсировал свою версию крушения самолета

Комментариев: 2
Тегеран завтра назовет главную версию авиакатстрофы украинского самолета, которую рассматривают следователи.
Тегеран обнародует свою версию авиакатастрофы
Тегеран обнародует свою версию авиакатастрофы

Иран в су,боту, 11 января, проведет пресс-конференцию, на которой объявит свою версию авиакатастрофы украинского самолета. Об этом сообщает CNN.

По информации СМИ, завтра представители Ирана встретятся с иностранными делегациями, чтобы рассмотреть результаты расследования причин и обстоятельств аварии самолета украинской авиакомпании МАУ.

Отмечается, что завтра также будет названа главная версия авиакатстрофы украинского самолета, которую рассматривают в Тегеране.

"Будет совещание, и после осмотра первичных выводов будет опубликовано причину аварии самолета", - сообщили иранские чиновники.

В то же время, телеграмм-канал PS752 сообщает, что завтра правительство Ирана намерено объявить, что самолет был сбит из-за человеческой ошибки.

Напомним, накануне также появилось видео возможного попадания ракеты в самолет МАУ.

Перед этим было обнародовано видео, на котором видно, как самолет загорелся в воздухе, а затем начал стремительно падать, объятый пламенем. 

 

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Теги: Украина, авиакатастрофа, Иран, самолет, МАУ, крушение самолета
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Via_doloгosa    10.01.2020, 23:46
Оценка:  -4
Via_doloгosa
упал из-за человеческой ошибки конструкторов боинга 737( как и остальные упавшие 737
лаптиADIDAS    11.01.2020, 00:04
Оценка:  +4
лаптиADIDAS
ты пукиносос или ватный дебил?)))
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