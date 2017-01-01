Сулеймани готовил атаки на четыре посольства США – Трамп

По информации президента США, Иран планировал масштабные атаки на американские посольства.



Ликвидированный в Багдаде американскими военными иранский генерал Касем Сулеймани готовил нападения на четыре посольства США. Об этом в интервью Fox News заявил президент США Дональд Трамп.

Хозяину Белого дома задали вопрос, какие конкретно американские объекты могли подвергнуться атаке.

"Мы скажем вам, что, возможно, это было посольство в Багдаде. Могу сообщить, что, как я считаю, это, вероятно, были бы четыре посольства", - ответил Трамп.

Напомним, ситуация на Ближнем Востоке обострилась после убийства иранского генерала Касема Сулеймани ракетным ударом американских ВВС по приказу Трампа.

В ночь на 8 января ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по двум базам в Ираке, где расположен военный контингент США. В Иране удар по авиабазе Эйн аль-Асад назвали возмездием за убийство Сулеймани.

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