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Военные самолеты Японии отправились патрулировать Ормузский пролив

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Во второй половине февраля в Ормузский пролив прибудет японский военный корабль Таканами.
Cамолета Р-3С Orion
Cамолета Р-3С Orion
de.topwar.ru


Два противолодочных самолета Р-3С Orion морских Сил самообороны Япониив субботу, 11 января,вылетели для участия в миссии по патрулированию в зоне Ормузского пролива.

Это первый отряд, который в рамках миссии будет обеспечивать сбор информации в регионе, сообщает ТАСС.

Власти Японии убеждены, что данный шаг очень важен с точки зрения обеспечения безопасности навигации судов, которые связаны с Японией.

Во второй половине февраля в Ормузский пролив прибудет японский эсминец Таканами. Сейчас его экипаж проходит подготовку.

Напомним, ранее Великобритания решила присоединиться к военно-морской миссии США по обеспечению безопасности судоходства в Персидском заливе.

Этому предшествовал захват Ираном британского нефтяного танкера в Ормузском проливе.

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Теги: Япония, Ормузский пролив, самолеты
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Источник: korrespondent.net

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