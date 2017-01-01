Британия потеряла на Brexit $170 миллиардов - Bloomberg

К концу года убытки Великобритании из-за выхода из Европейского союза, по прогнозам, увеличатся еще на 70 миллиардов фунтов.

СМИ узнали, сколько Британия потеряла на Brexit

Великобритания продолжает терпеть экономические убытки из-за выхода из Евроcоюза. На данный момент они достигли 170 миллиардов долларов. Об этом в пятницу, 10 января, сообщает Bloomberg Economics со ссылкой на собственные исследования.

"Экономические затраты на Brexit уже достигли 130 миллиардов фунтов (170 миллиардов долларов), а к концу этого года планируется добавить еще 70 миллиардов фунтов", - говорится в сообщении.

Издание также сделало прогноз на основании анализа отставания страны от Большой семерки в 2016 - 2019 годах, в соответствии с которым, экономические потери Великобритании от Brexit достигнут 265 млрд долларов.

Напомним, 9 января Палата общин парламента Великобритании окончательно завершила рассмотрение соглашения о выходе страны из Евросоюза и проголосовала за него. Британия планирует покинуть Евросоюз до конца января.

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