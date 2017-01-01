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Британия потеряла на Brexit $170 миллиардов - Bloomberg

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К концу года убытки Великобритании из-за выхода из Европейского союза, по прогнозам, увеличатся еще на 70 миллиардов фунтов.
СМИ узнали, сколько Британия потеряла на Brexit
СМИ узнали, сколько Британия потеряла на Brexit

Великобритания продолжает терпеть экономические убытки из-за выхода из Евроcоюза. На данный момент они достигли 170 миллиардов долларов. Об этом в пятницу, 10 января, сообщает Bloomberg Economics со ссылкой на собственные исследования.

"Экономические затраты на Brexit уже достигли 130 миллиардов фунтов (170 миллиардов долларов), а к концу этого года планируется добавить еще 70 миллиардов фунтов", - говорится в сообщении.

Издание также сделало прогноз на основании анализа отставания страны от Большой семерки в 2016 - 2019 годах, в соответствии с которым, экономические потери Великобритании от Brexit достигнут 265 млрд долларов.

Напомним, 9 января Палата общин парламента Великобритании окончательно завершила рассмотрение соглашения о выходе страны из Евросоюза и проголосовала за него. Британия планирует покинуть Евросоюз до конца января.

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Теги: убытки, Великобритания, выход Великобритании из ЕС, Brexit
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Источник: korrespondent.net

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