Возле Пуэрто-Рико зафиксировали землетрясение

Известно, что магнитуду землетрясения достигла 6,0 баллов, а эпицентр находился в 26 км от города Понсе на глубине 5 км. Информации о разрушениях и пострадавших пока нет.

У берегов островного государства Пуэрто-Рико произошло землетрясение магнитудой 6,0 баллов. Об этом сообщила Геологическая служба США в субботу, 11 января.

Эпицентр подземных толчков находился в 26 км к юго-западу от города Понсе с населением около 153 тыс. человек на глубине 5 км. Информации о пострадавших, разрушениях и угрозе цунами пока нет.

Напомним, что ранее в Пуэрто-Рико объявили чрезвычайное положение. С 5 января на территории острова зафиксировали по меньшей мере три землетрясения магнитудой выше 5,7.

Также сообщалось, что в Индонезии произошло мощное землетрясение. Магнитуда землетрясения составила 6,2 балла, его очаг залегал на глубине 30 км. Сведений о жертвах пока нет.

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