Джонсон отреагировал на признание Ирана

Премьер Великобритании позитивно оценил признание Ираном уничтожения украинского самолета.

Признание Ираном уничтожения по ошибке украинского самолета является важным шагом. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, передает ТАСС.

"Этот трагический инцидент лишь подчеркивает важность деэскалации напряженности в регионе. Мы все можем ясно видеть, что дальнейший конфликт лишь приведет к новым жертвам и трагедии. Жизненно важно, чтобы все лидеры теперь стремились к политическому выходу (из кризиса)", - добавил он.

"Это будет чрезвычайно сложное время для всех тех семей, которые потеряли своих близких при таких трагических обстоятельствах. Мы должны сделать все возможное, чтобы оказать поддержку семьям четырех погибших британцев и гарантировать, что они получат ответы и выводы, которых заслуживают", - сказал премьер.

Джонсон сообщил, что Великобритания будет тесно работать вместе с Канадой, Украиной и другими международными партнерами, которые пострадали из-за этого инцидента.

"Теперь нам требуется всеобъемлющее, прозрачное и независимое международное расследование и репатриация останков погибших", - отметил Джонсон.

Напомним, спустя три дня иранские власти прихнали, что украинский самолет сбили военные. Президент страны Хасан Роухани выразил соболезнования семьям погибших и пообещал наказать виновных, а также распорядился относительно выплаты компенсации.

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