В Афганистане подорвалось авто с американскими военными

В прошлом году в Афганистане погибло рекордное количество американских военных за пять лет.

В южной части Афганиста подорвался на мине американский боевой автомобиль, в результате чего погибли двое военных. Об этом в субботу, 11 января, сообщил телеканал TOLOnews со ссылкой на заявление представителя операции НАТО "Решительная поддержка".

Еще двое военных получили ранения.

По имеющейся информации, боевая машина подорвалась на самодельном взрывном устройстве в уезде Данд южной провинции Кандагар.

Как отмечает телеканал, ответственность за подрыв взяла на себя группировка "Талибан".

Как сообщалось, прошлый год стал худшим за пять лет для американских военных по потерям в Афганистане. В 2019 году погибли не менее 20 военных США.

На данный момент в Афганистане размещены порядка 12-13 тысяс американских военнослужащих, из которых 5 тысяч участвуют в контртеррористических операциях.

На прошлой неделе Администрация президента США Дональда Трампа заявила о намерении объявить о выводе более четырех тысяч военнослужащих из Афганистана. Когда именно начнется вывод военных неизвестно.

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