В Ираке погиб стрингер телеканала Russia Today
В Ираке убили стрингер-оператора видеоагентства Ruptly Саафа Гали. Об этом сообщила главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян в Twitter.
Отметим, что Ruptly - часть телеканала RT.
По имеющимся данным, мужчина был убит после съемок демонстрации, участники которой выступали против того, что Ирак сделали площадкой для военного противостояния США и Ирана, стрингер снимал материал для местного СМИ.
Ранее сообщалось, что в Мексике нашли застреленным пропавшего журналиста. Родственники заявили об исчезновении Фиделя Авилы Гомеса 29 ноября. Тело 46-летнего мужчины обнаружили в автомобиле.
В Словакии суд вынес приговор по громкому делу об убийстве журналиста
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