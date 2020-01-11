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В Ираке погиб стрингер телеканала Russia Today

Комментариев: 1
Мужчина был убит после съемок демонстрации против того, что Ирак стал площадкой для противостояния США и Ирана.
Сааф Гали
Сааф Гали
RT

В Ираке убили стрингер-оператора видеоагентства Ruptly Саафа Гали. Об этом сообщила главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян в Twitter.

Отметим, что Ruptly - часть телеканала RT.

По имеющимся данным, мужчина был убит после съемок демонстрации, участники которой выступали против того, что Ирак сделали площадкой для военного противостояния США и Ирана, стрингер снимал материал для местного СМИ.

Ранее сообщалось, что в Мексике нашли застреленным пропавшего журналиста. Родственники заявили об исчезновении Фиделя Авилы Гомеса 29 ноября. Тело 46-летнего мужчины обнаружили в автомобиле.

В Словакии суд вынес приговор по громкому делу об убийстве журналиста

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Теги: Ирак, смерть, журналистика, журналист, гибель, оператор, Russia Today
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Брюква_и_Клюква    11.01.2020, 19:54
Оценка:  +1
Брюква_и_Клюква
там не любят лощеных говномесов
Путин-Xyйло    11.01.2020, 19:51
Оценка:  +3
Путин-Xyйло
Неx_й ...ть
Путин-Xyйло    11.01.2020, 19:52
Оценка:  +1
Путин-Xyйло
Давно Russia Today числится в Ираке "местным СМИ"?
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