В Ираке погиб стрингер телеканала Russia Today

Мужчина был убит после съемок демонстрации против того, что Ирак стал площадкой для противостояния США и Ирана.

В Ираке убили стрингер-оператора видеоагентства Ruptly Саафа Гали. Об этом сообщила главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян в Twitter.

Отметим, что Ruptly - часть телеканала RT.

По имеющимся данным, мужчина был убит после съемок демонстрации, участники которой выступали против того, что Ирак сделали площадкой для военного противостояния США и Ирана, стрингер снимал материал для местного СМИ.

Ранее сообщалось, что в Мексике нашли застреленным пропавшего журналиста. Родственники заявили об исчезновении Фиделя Авилы Гомеса 29 ноября. Тело 46-летнего мужчины обнаружили в автомобиле.

В Словакии суд вынес приговор по громкому делу об убийстве журналиста

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