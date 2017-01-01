Киев просит Иран быстрее отдать тела украинцев

Для украинской стороны чрезвычайно важно, чтобы уже на следующей неделе тела погибших были доставлены из Ирана, отметил Владимир Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Ирана Хасаном Роухани. По его итогам стало известно, когда на родину будут доставлены тела украинских граждан, погибших при авиакатастрофе самолета компании МАУ. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины в субботу, 11 января.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе иранской стороны.

"Роухани выразил соболезнования украинскому народу и семьям погибших в результате сбивания самолета рейса PS752 Международных авиалиний Украины. Он извинился от иранской стороны за трагедию, которая унесла 176 человеческих жизней. Глава Исламской Республики Иран полностью признает, что трагедия произошла из-за ошибочных действий военных этой страны", – говорится в сообщении.

Официальный Тегеран заверил, что все причастные к авиакатастрофе будут привлечены к ответственности, а украинской экспертной группе будет оказана вся необходимая поддержка для дальнейшего эффективного сотрудничества в юридической и технической плоскостях.

"Признание "ракетной версии" как причины катастрофы открыло путь для продолжения его расследования без каких-либо задержек и препятствий. Жду дальнейшего конструктивного взаимодействия с Ираном в соответствии с нормами международного права", – сказал Зеленский.

Президент Украины отметил, что экипаж сбитого самолета действовал в строгом соответствии с международными летными правилами и инструкциями.

Он отметил, что необходимо как можно скорее идентифицировать и вернуть тела украинских граждан на родину.

Для нас чрезвычайно важно, чтобы уже на следующей неделе – до 19 января – тела погибших вернули в Украину, чтобы их родные могли с ними попрощаться, – подчеркнул президент Украины.

Роухани заверил, что уже сегодня ночью даст соответствующие поручения, чтобы репатриация тел состоялась как можно быстрее.

"Министерство иностранных дел Украины немедленно направит Ирана ноту с четким перечнем всех последующих шагов, в том числе – юридических аспектов урегулирования вопроса компенсаций. Иранская сторона соглашается с Украиной в этом вопросе", – отметили в пресс-службе Зеленского.

Напомним, в ночь на 8 января в Тегеране разбился пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании МАУ. Погибли 176 человек, среди жертв 11 украинцев. Большинство погибших – из Ирана и Канады.

А утром 11 января иранские власти признали, что самолет МАУ был сбит военными. Президент страны Хасан Роухани выразил соболезнования семьям погибших и пообещал наказать виновных, а также распорядился относительно выплаты компенсации.

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