Британия раскритиковала задержание посла в Иране

Глава британского МИД назвал вопиющим случаем нарушения международного права задержание Роберта Макэйра на протестах в Тегеране.

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб раскритиковал задержание посла Роберта Макэйра на акции протеста в Тегеране, назвав его "грубым и безосновательным нарушением международного права". Об этом говорится в заявлении главы МИД, распространенном 11 января.

Как подчеркнул Рааб, правительство Ирана находится "на перепутье".

"Оно может продолжить свой путь к получению статуса парии и сопутствующей политической и экономической изоляции или предпринять шаги по снижению напряженности и вступить на дипломатический путь", - отметил британский министр.

Его обвинили в подстрекательстве к радикальными действиям.

Напомним, акция у здания университета имени Амира Кабира в иранской столице, посвященная памяти погибших при крушении самолета МАУ, вылилась в митинг с требованиями отставки и судебного преследования виновных в катастрофе. Участников митинга разогнала полиция.

В субботу, 11 января, иранские военные признали, что случайно сбили украинский лайнер . Президент Ирана Хасан Роухани выразил соболезнования в связи с катастрофой.

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