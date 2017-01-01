Британия раскритиковала задержание посла в Иране
Глава британского МИД назвал вопиющим случаем нарушения международного права задержание Роберта Макэйра на протестах в Тегеране.
Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб раскритиковал задержание посла Роберта Макэйра на акции протеста в Тегеране, назвав его "грубым и безосновательным нарушением международного права". Об этом говорится в заявлении главы МИД, распространенном 11 января.
Как подчеркнул Рааб, правительство Ирана находится "на перепутье".
"Оно может продолжить свой путь к получению статуса парии и сопутствующей политической и экономической изоляции или предпринять шаги по снижению напряженности и вступить на дипломатический путь", - отметил британский министр.
Ранее сообщалось, что посла Британии в Иране на несколько часов задержали за участие в субботних протестах в Тегеране.
Его обвинили в подстрекательстве к радикальными действиям.
Напомним, акция у здания университета имени Амира Кабира в иранской столице, посвященная памяти погибших при крушении самолета МАУ, вылилась в митинг с требованиями отставки и судебного преследования виновных в катастрофе. Участников митинга разогнала полиция.
В субботу, 11 января, иранские военные признали, что случайно сбили украинский лайнер. Президент Ирана Хасан Роухани выразил соболезнования в связи с катастрофой.
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