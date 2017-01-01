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Британия раскритиковала задержание посла в Иране

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Глава британского МИД назвал вопиющим случаем нарушения международного права задержание Роберта Макэйра на протестах в Тегеране.
Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб
Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб
 
Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб раскритиковал задержание посла Роберта Макэйра на акции протеста в Тегеране, назвав его "грубым и безосновательным нарушением международного права". Об этом говорится в заявлении главы МИД, распространенном 11 января.
 
Как подчеркнул Рааб, правительство Ирана находится "на перепутье".
 
"Оно может продолжить свой путь к получению статуса парии и сопутствующей политической и экономической изоляции или предпринять шаги по снижению напряженности и вступить на дипломатический путь", - отметил британский министр.
 
Ранее сообщалось, что посла Британии в Иране на несколько часов задержали за участие в субботних протестах в Тегеране.
 
Его обвинили в подстрекательстве к радикальными действиям.
 
Напомним, акция у здания университета имени Амира Кабира в иранской столице, посвященная памяти погибших при крушении самолета МАУ, вылилась в митинг с требованиями отставки и судебного преследования виновных в катастрофе. Участников митинга разогнала полиция.
 
В субботу, 11 января, иранские военные признали, что случайно сбили украинский лайнер. Президент Ирана Хасан Роухани выразил соболезнования в связи с катастрофой.

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Теги: Британия, Иран, протесты, МИД, посол, Тегеран, Великобритания, задержание
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Источник: korrespondent.net

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