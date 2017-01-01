На Аляске мужчина три недели прожил на морозе без дома

Тайсона Стила обнаружили возле импровизированного укрытия. Сигнал SOS был протоптан в снегу.

Полицейские на Аляске спасли жителя штата, который в течение 23 дней выживал при минусовых температурах в отдаленной местности, потеряв в огне свой дом и пса. Об этом накануне сообщила полиция американского штата на своей странице в Facebook.

Отмечается, что вертолет полиции в четверг выполнял запрос о проверке состояния 30-летнего Тайсона Стила, проживающего в отдаленной от людских поселений местности. Никто не получал сообщений от мужчины на протяжении нескольких недель.

"Стила, размахивающего руками, обнаружили возле импровизированного укрытия. Сигнал SOS был протоптан в снегу. Его хижина в лесу сгорела в середине декабря, в огне погиб его пес, Стил на протяжение 23 дней оставался без крова и средств связи при отрицательных температурах", – говорится в сообщении.

На опубликованном видео показано, как мужчина встречает своих спасителей.

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