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В Британии опасаются потерять США как союзника

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Британия планирует пересмотреть оборонную политику для обеспечения меньшей зависимости от США во время потенциальных военных конфликтов в будущем.
Британия переживает из-за изоляционизма Трампа
Британия переживает из-за изоляционизма Трампа
 
Министр обороны Британии Бен Уоллес опасается, что страна может остаться без своего военного союзника США в будущих военных конфликтах, сообщает Sky News.
 
Уоллес обеспокоен тем, что растущая изоляционистская политика президента США Дональда Трампа означает, что Британии, возможно, придется пересмотреть предположения, которые лежали в основе ее оборонного планирования в течение последних 10 лет.
 
Как отметил министр, мысль о том, что США отступят от своей международной роли, "не дает мне спать по ночам".
 
"Меня беспокоит, что Соединенные Штаты могут отказаться от своего лидерства во всем мире. Мы готовимся к худшему и надеемся на лучшее", – сказал министр.
 
Уоллес хочет, чтобы Британия использовала будущий пересмотр оборонной политики для изучения новых возможностей, которые будут означать меньше зависимости от США во время потенциальных военных конфликтов в будущем.
 
"Мы очень зависим от американского воздушного прикрытия и американских средств наблюдения и разведки. Нам нужно диверсифицировать наши активы", – сказал Уоллес.
 
Напомним, что Великобритания продолжает терпеть экономические убытки из-за выхода из Евроcоюза, на данный момент они достигли 170 миллиардов долларов. 
 
 
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Теги: США, Великобритания, Дональд Трамп, выход Великобритании из ЕС
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Источник: korrespondent.net

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