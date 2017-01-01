Трамп призвал власти Ирана не убивать протестующих

В Иране возобновились протесты на фоне признания военными того, что они случайно сбили пассажирский самолет украинской авиакомпании.

Президент США Дональд Трамп призвал лидеров Ирана не убивать протестующих, которые выступают против нынешней власти.

"Лидерам Ирана - не убивайте своих протестующих. Тысячи уже были убиты или арестованы вами, и мир наблюдает. Что еще важнее, США наблюдают. Включите Интернет, и позвольте журналистам свободно передвигаться! Остановите убийство вашего большого иранского народа!", - написал Трамп в Twitter.

To the leaders of Iran - DO NOT KILL YOUR PROTESTERS. Thousands have already been killed or imprisoned by you, and the World is watching. More importantly, the USA is watching. Turn your internet back on and let reporters roam free! Stop the killing of your great Iranian people! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 января 2020 г.

Ранее президент США поддержал протесты в Иране, которые начались после после признания факта уничтожения самолета авиакомпании МАУ иранскими военными. В Тегеране и других городах Ирана прошли массовые акции протеста с требованием отставки верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи после признания причастности к катастрофе украинского самолета.

В воскресенье, 12 января, акции протеста возобновились. Протестующие требуют власти уйти в отставку после авиакатастрофы. "Они врут, что наш враг - это Америка, наш враг прямо здесь", - скандировали десятки протестующих возле университета в Тегеране.

Напомним, что на улицы Тегерана вывели дополнительные наряды служб безопасности.