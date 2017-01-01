В Японии на реакторе АЭС произошла нештатная ситуация

Утечки радиации на атомной электростанции Иката не последовало. Угрозы окружающей среде нет.



На японской атомной электростанции Иката произошла внештатная ситуация, сообщает в воскресенье, 12 января, агентство

На японской атомной электростанции Иката произошла внештатная ситуация, сообщает в воскресенье, 12 января, агентство Kyodo со ссылкой на компанию Shikoku Electric Power Company.

На третьем энергоблоке АЭС во время извлечения топливных сборок была случайно извлечена одна из 48 регулирующих кассет. Работы были приостановлены.



Отмечается, что утечки радиации не последовало. Угрозы окружающей среде нет.



Специалисты выясняют обстоятельства происшествия.



АЭС Иката является первой станцией в Японии, на которой используется смешанное ураново-плутониевое топливо. Работы по извлечению смешанного топлива проводились в стране впервые.

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