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Возросло число жертв извержения вулкана в Новой Зеландии

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В результате извержения вулкана на новозеландском острове Уайт-Айленд погибли уже 18 человек.
Извержение вулкана на острове Уайт-Айленд
Извержение вулкана на острове Уайт-Айленд

Число погибших в результате извержения вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии увеличилось до 18 человек, сообщает пресс-служба местной полиции.
 
Отмечается, что в больнице в воскресенье, 12 января, скончался еще один человек.
 
"Смерть этого человека увеличивает официальное число умерших до 18 человек", - говорится в сообщении.

В Мексике на вулкане Попокатепетль произошел мощный взрыв
 
Напомним, извержение вулкана в Новой Зеландии произошло 9 декабря 2019 года. В момент происшествия в окрестностях и на острове находились 47 человек, среди которых туристы из Австралии, Великобритании, США, Китая и Малайзии.

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Теги: Извержения вулканов, Новая Зеландия, вулкан, жертвы
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Источник: korrespondent.net

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