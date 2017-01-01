Возросло число жертв извержения вулкана в Новой Зеландии

В результате извержения вулкана на новозеландском острове Уайт-Айленд погибли уже 18 человек.



Число погибших в результате извержения вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии увеличилось до 18 человек, сообщает пресс-служба местной полиции.

Отмечается, что в больнице в воскресенье, 12 января, скончался еще один человек.





В Мексике на вулкане Попокатепетль произошел мощный взрыв "Смерть этого человека увеличивает официальное число умерших до 18 человек", - говорится в сообщении.

Напомним, извержение вулкана в Новой Зеландии произошло 9 декабря 2019 года. В момент происшествия в окрестностях и на острове находились 47 человек, среди которых туристы из Австралии, Великобритании, США, Китая и Малайзии.

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