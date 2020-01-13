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Сулеймани не готовил атаки на посольства США - Пентагон

Комментариев: 2
Глава Пентагона опроверг утверждение Трампа, что иранский генерал готовил атаки на посольства США. При этом в Пентагоне считают, что нападения на посольства все же могли произойти.
Марк Эспер не видел "конкретных доказательств" того, что Сулеймани готовил атаки на посольства США
Марк Эспер не видел "конкретных доказательств" того, что Сулеймани готовил атаки на посольства США

Разведданных о том, что убитый США иранский генерал Касем Сулеймани готовил атаки на четыре американских посольства, не было. Об этом заявил глава Пентагона Марк Эспер в интервью CBS News в понедельник, 13 января.

"Президент (Дональд Трамп - ред.) не привел конкретных доказательств. Он сказал, что верит в это. Я не видел ни одного (доказательства - ред.) в отношении четырех посольств", - заявил Эспер.

Тем не менее Эспер подтвердил, что такие атаки могли произойти. Он считает, что Сулеймани стоял за атаками на США в течение последних 20 лет, в том числе и за штурмом американского посольства в Багдаде 31 декабря.

"Сегодня мы в большей безопасности, чем несколько недель назад. Почему? Мы убили самого крупного лидера террористов в мире, Касема Сулеймани, на руках которого кровь сотен погибших американских военнослужащих", - подытожил Эспер.

Напомним, обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась после операции США в районе аэропорта Багдада, в результате которой погиб иранский генерал Касем Сулеймани.

В ответ на действия Вашингтона Тегеран нанес ракетный удар по двум базам в Ираке, которые использовали американские военные.

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Теги: США, Иран, Пентагон, Трамп, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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МСергей    13.01.2020, 09:47
Оценка:  -18
МСергей
Политические игры на международной арене.
Zэsty    13.01.2020, 09:36
Оценка:  -17
Zэsty
А американский народ знает,что погибли сотни,даже тысячи,как сказал Т.,американских солдат?Где протесты граждан как против войны во Вьетнаме?Про С. говорили,что он главный борец с игил был....
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