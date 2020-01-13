Сулеймани не готовил атаки на посольства США - Пентагон

Глава Пентагона опроверг утверждение Трампа, что иранский генерал готовил атаки на посольства США. При этом в Пентагоне считают, что нападения на посольства все же могли произойти.

Марк Эспер не видел "конкретных доказательств" того, что Сулеймани готовил атаки на посольства США

Разведданных о том, что убитый США иранский генерал Касем Сулеймани готовил атаки на четыре американских посольства, не было. Об этом заявил глава Пентагона Марк Эспер в интервью CBS News в понедельник, 13 января.

"Президент (Дональд Трамп - ред.) не привел конкретных доказательств. Он сказал, что верит в это. Я не видел ни одного (доказательства - ред.) в отношении четырех посольств", - заявил Эспер.

Тем не менее Эспер подтвердил, что такие атаки могли произойти. Он считает, что Сулеймани стоял за атаками на США в течение последних 20 лет, в том числе и за штурмом американского посольства в Багдаде 31 декабря.

"Сегодня мы в большей безопасности, чем несколько недель назад. Почему? Мы убили самого крупного лидера террористов в мире, Касема Сулеймани, на руках которого кровь сотен погибших американских военнослужащих", - подытожил Эспер.

Напомним, обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась после операции США в районе аэропорта Багдада, в результате которой погиб иранский генерал Касем Сулеймани

В ответ на действия Вашингтона Тегеран нанес ракетный удар по двум базам в Ираке, которые использовали американские военные.

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