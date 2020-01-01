В Москве сорвались переговоры по Ливии

Глава Правительства национального согласия Ливии отказался встречаться с командующим Ливийской национальной армией.

В Москве сорвались мирные переговоры между главой Правительства национального согласия Ливии (ПНС) Фаизом Сараджом и командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифой Хафтаром. Об этом в понедельник, 13 января, сообщает Al-Arabia cо ссылкой на главу высшего госсовета Ливии Халеда аль-Мишри.

Как сообщается, во время визита в столицу России Сарадж отказался встретиться с Хафтаром.

"Мы отказались от любой встречи с Хафтаром и не будем сидеть с ним за одним столом ни при каких обстоятельствах. Переговоры в Москве ведутся с нашими турецкими и российскими друзьями", - сообщил аль-Мишри.

Также отмечается, что силы Хафтара отказались покидать столицу Триполи.

Как известно, 19 января встреча по Ливии должна состояться в Берлине.

Ранее Ливийская национальная армия Халифы Хафтара объявила о введении режима прекращения огня на западе страны. При этом в ЛНА предупредили, что в случае любого нарушения со стороны противника ответ будет жестким.

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