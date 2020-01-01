Обезглавленному мужчине "сообщили" об открытии уголовного дела

О смерти мужчины стало известно за день до даты постановления, но службы якобы “сообщили” о нем погибшему.

В Омские работники МВД "уведомили" умершего мужчину о возбуждении против него уголовного дела. Об этом сообщает издание Om1.ru со ссылкой на копию постановления.

Житель Омска 25-летний Дмитрий Федоров был обнаружен обезглавленным 27 декабря 2019 года. За несколько дней до смерти парень сообщил общественности о том, что правоохранители подбросили ему наркотики.

По данным полиции у мужчины были изъяты 13,32 грамма N-метилэфедрона. Также в документах говориться о том, что 28 декабря 2019 года Федоров был оповещен о том, что против него возбуждено уголовное дело.

В УМВД объяснили, что в документе допустили "банальную описку", поскольку они заполняются в уже готовых шаблонах.

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