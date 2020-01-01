Крушение самолета МАУ расследует спецсуд – Роухани

За сбивание пассажирского самолета "определенно ответственны несколько человек", отметил президент Ирана.

Власти Ирана создадут специальный суд для расследования авиакатастрофы самолета авиакомпании МАУ. Об этом сказал президент страны Хасан Роухани, сообщает агентство Mehr во вторник, 14 января.

"Судебная ветвь должна создать специальный суд, под руководством высокопоставленного судьи и десятков экспертов для расследования инцидента с самолетом", – заявил Роухани.

Президент Ирана добавил, что с того момента, когда ему стало известно, что причина катастрофы "необычная", он приложил все усилия, чтобы не затягивать время с расследованием и люди смогли узнать ее реальную причину.

По словам Роухани, дело со случайно сбитым самолетом не является обычным делом, он подчеркнул, что сейчас "весь мир" наблюдает за Ираном.

В свою очередь агентство Irna уточняет, что Роухани отметил, что за сбивание пассажирского самолета "определенно ответственны несколько человек".

"Все знают, что корнем трагедии была ошибка, но при каком условии была допущена ошибка?" – подчеркнул Роухани.

Накануне глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что за крушение самолета МАУ должны понести ответственность не только иранские военные нижнего звена, но и их руководство. По его словам, следователи должны узнать, кто отдал приказ и кто нажал кнопку.

Также МИД Украины направил Ирану дипломатическую ноту после переговоров президентов двух стран Владимира Зеленского и Хасана Роухани.

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