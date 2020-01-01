Авария произошла на наземном участке метрополитена между станциями Colli Aminei и Piscinola.

В метрополитене итальянского города Неаполь столкнулись три поезда. Пострадали 13 человек, сообщает местное издание Il Mattino во вторник, 14 января.

Отмечается, авария произошла в северной части города на наземном участке путей между станциями Colli Aminei и Piscinola. Один из составов был без пассажиров.

Как сообщает городская транспортная компания, остановлено движение поездов на одной из трех, "желтой" ветке местного метро. Для эвакуации пострадавших были закрыты три ближайшие станции. Всего в больницы попали 13 человек, включая машинистов составов.

По предварительным данным, причиной столкновения стала человеческая ошибка.

Cмотрите фотогалерею: В Неаполе столкнулись три поезда метро: 13 пострадавших

Ранее в Ташкенте на строительстве метро погибли шесть человек. В результате продолжительных осадков произошло обрушение 250 кубометров грунта, которые погребли под собой рабочих.

В Киеве пассажиры метро устроили масштабный погром

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet