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База США под Багдадом подверглась ракетному удару

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При ракетном обстреле базы США Эт-Таджи в Ираке американские военнослужащие не пострадали.
Американский военный в Ираке
Американский военный в Ираке
vid.alarabiya.net


Военная база Эт-Таджи в Ираке, на которой размещены американские военнослужащие, подверглась во вторник, 14 января, ракетному обстрелу, сообщает телеканал Al-Hadath.

По базе, расположенной примерно в 30 км к северу от Багдада, были выпущены пять ракет. 

Официальный представитель штаба операции Непоколебимая решимость антитеррористической коалиции во главе с США, полковник Майлс Кэггинс в Twiter сообщил, что в результате ракетного удара никто из военнослужащих не пострадал.

"Ни один из отрядов коалиции не пострадал в результате этой небольшой атаки", – написал он.

Напомним, сообщения об обстреле военных баз в Ираке поступают на фоне обострения ситуации на Ближнем Востокепосле операции США в районе аэропорта Багдада, в результате которой погиб иранский генерал Касем Сулеймани.

В ответ на действия Вашингтона Тегеран нанес ракетный удар по двум базам в Ираке, которые использовали американские военные. 

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Теги: Ирак, военные, обстрел, военная база
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Источник: korrespondent.net

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