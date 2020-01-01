База США под Багдадом подверглась ракетному удару

При ракетном обстреле базы США Эт-Таджи в Ираке американские военнослужащие не пострадали.



Военная база Эт-Таджи в Ираке, на которой размещены американские военнослужащие, подверглась во вторник, 14 января, ракетному обстрелу, сообщает телеканал Al-Hadath.

По базе, расположенной примерно в 30 км к северу от Багдада, были выпущены пять ракет.

Официальный представитель штаба операции Непоколебимая решимость антитеррористической коалиции во главе с США, полковник Майлс Кэггинс в Twiter сообщил, что в результате ракетного удара никто из военнослужащих не пострадал.

"Ни один из отрядов коалиции не пострадал в результате этой небольшой атаки", – написал он.

Напомним, сообщения об обстреле военных баз в Ираке поступают на фоне обострения ситуации на Ближнем Востокепосле операции США в районе аэропорта Багдада, в результате которой погиб иранский генерал Касем Сулеймани.

В ответ на действия Вашингтона Тегеран нанес ракетный удар по двум базам в Ираке, которые использовали американские военные.

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