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Ученик погиб при стрельбе в школе Техаса

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Неизвестный открыл огонь по людям в школе американского города Хьюстон. В результате ЧП погиб школьник.
Очередная стрельба произошла в США
Очередная стрельба произошла в США
Getty Images

Один учащийся погиб в ходе стрельбы в Хьстоне в американском штате Техас, сообщает телеканал KHOU 11.
 
Жертвой стрелка стал старшеклассник. Он получил медицинскую помощь на месте инцидента, однако спасти ученика не удалось. 
 
На месте происшествия находятся сотрудники полиции. Устанавливаются обстоятельства инцидента.

В США подросток открыл стрельбу в школе
 
Напомним, ранее в Мексике ребенок устроил стрельбу в школе. 12-летний мальчик убил учительницу и покончил с собой.

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Теги: США, школа, стрельба, жертва
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Источник: korrespondent.net

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