Ученик погиб при стрельбе в школе Техаса

Неизвестный открыл огонь по людям в школе американского города Хьюстон. В результате ЧП погиб школьник.



Один учащийся погиб в ходе стрельбы в Хьстоне в американском штате Техас, сообщает телеканал

Один учащийся погиб в ходе стрельбы в Хьстоне в американском штате Техас, сообщает телеканал KHOU 11

Жертвой стрелка стал старшеклассник. Он получил медицинскую помощь на месте инцидента, однако спасти ученика не удалось.







В США подросток открыл стрельбу в школе

На месте происшествия находятся сотрудники полиции. Устанавливаются обстоятельства инцидента.

Напомним, ранее в Мексике ребенок устроил стрельбу в школе . 12-летний мальчик убил учительницу и покончил с собой.

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