Ученик погиб при стрельбе в школе Техаса
Неизвестный открыл огонь по людям в школе американского города Хьюстон. В результате ЧП погиб школьник.
Один учащийся погиб в ходе стрельбы в Хьстоне в американском штате Техас, сообщает телеканал KHOU 11.
Жертвой стрелка стал старшеклассник. Он получил медицинскую помощь на месте инцидента, однако спасти ученика не удалось.
На месте происшествия находятся сотрудники полиции. Устанавливаются обстоятельства инцидента.
В США подросток открыл стрельбу в школе
В США подросток открыл стрельбу в школе
Напомним, ранее в Мексике ребенок устроил стрельбу в школе. 12-летний мальчик убил учительницу и покончил с собой.
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