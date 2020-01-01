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Не менее 70 детей отравились в детском саду в Мексике

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Предполагается, что дети могли отравиться сыром. Данные о состоянии пострадавших не уточняются.
В Мексике произошло массовое отравление детей
В Мексике произошло массовое отравление детей
pixabay.com


Массовое отравление произошло в одном из детских садов мексиканского города Гвадалахара в штате Халиско. В результате случившегося госпитализированы 70 детей, сообщает Milenio.

Отмечается, пострадать воспитанники дошкольного учреждения могли от употребления в пищу сыра.

Данные о состоянии пострадавших детей не приводятся. Власти региона случившееся еще не прокомментировали.

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Напомним, ранее во Львове с отравлением госпитализировали пятерых детей из Харькова.

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Теги: дети, Мексика, детский сад, отравление
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Источник: korrespondent.net

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