Не менее 70 детей отравились в детском саду в Мексике

Предполагается, что дети могли отравиться сыром. Данные о состоянии пострадавших не уточняются.



Массовое отравление произошло в одном из детских садов мексиканского города Гвадалахара в штате Халиско. В результате случившегося госпитализированы 70 детей, сообщает Milenio.

Отмечается, пострадать воспитанники дошкольного учреждения могли от употребления в пищу сыра.

Данные о состоянии пострадавших детей не приводятся. Власти региона случившееся еще не прокомментировали.



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Напомним, ранее во Львове с отравлением госпитализировали пятерых детей из Харькова.

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