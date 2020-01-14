Кибератаками на Burisma заинтересовалась разведка США

Американская разведка допускает, что хакеры пытались добыть компромат на семью Байденов, но заявляет, что "старается изучить все возможные варианты".

Изучением данных о попытке российских хакеров атаковать сервера компании Burisma занимаются разведслужбы США. Об этом заявила координатор аппарата директора Национальной разведки США по обеспечению безопасности выборов в стране Шелби Пирсон, передает Bloomberg в среду, 15 января.

Журналисты задали вопрос о том, что кибератаки на украинскую компанию осуществили, чтобы добыть потенциальный компромат на экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера.

"Прежде чем делать какие-либо выводы о мотивах, мы всегда стараемся изучить все возможные варианты", - заявила Пирсон и добавила, что разведслужбы изучают возможность такого развития событий.

Напомним, что ранее хакеры из РФ взломали серверы Burisma, потомму что искали компромат на Байдена. Какую именно информацию они получили при взломе, пока неизвестно. Хакеры использовали ту же тактику, как и при взломе серверов демократов перед выборами в США в 2016 году.

В США Трампу объявили импичмент из-за его попытки оказать влияние на Зеленского с целью начать расследование деятельности в Украине сына экс-вице президента Джо Байдена, связанного с Burisma в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

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