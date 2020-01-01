Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Польше два брата из Украины погибли в ДТП

Комментариев: 0
Автомобиль с украинцами влетел в грузовик, который двигался впереди их легкового автомобиля.
Машина с украинцами залетела под фуру
Машина с украинцами залетела под фуру
tvn24

В Польше вблизи села Кобиела в Опольском воеводстве произошло ДТП, в результате которого погибли четыре человека. Об этом накануне сообщило издание tvn24. Уже известно, что двое из погибших – украинцы.

Авария произошла 14 января около 12.30. Легковой автомобиль врезался в грузовик, ехавший  в попутном направлении. Четыре человека в легковушке погибли до приезда спасателей и медиков. Водитель грузовика не пострадал. Уже известно, что он был трезв.

В свою очередь издание Рівне вечірнє со ссылкой на председателя Ярославицкой ОТГ Леонида Прудникова сообщает, что двое погибших – из села Большая Городница Ровенской области.

"Ребята – братья. Работали за границей и занимались автомобилями. Оба молодые – до 30 лет", – уточнил Прудников.

Cмотрите фотогалерею: В Польше два брата из Украины погибли в ДТП

Накануне стало известно, что умерла украинка Оксана Харченко, которую с инсультом на остановке бросил польский бизнесмен.

Также сообщалось, что микроавтобус с шестью украинцами попал в ДТП в Польше. Их спасали пограничники.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Украина, Польша, ДТП, фото, авария, украинцы, погибли, братья
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь