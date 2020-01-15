В Италии арестовали 94 мафиози за махинации с деньгами ЕС

Злоумышленники организовали сотни мошеннических операций и завладели миллионами евро, выделяемых фермерам из фондов ЕС.

В Италии на острове Сицилия 600 правоохранителей задержали 94 человека за махинации мафии со средствами Евросоюза. Об этом сообщает ANSA в среду, 15 января.

"Полиция безопасности и финансовая служба ROS арестовала 94 человека во время крупнейшей в истории облавы на членов мафиозных кланов в сицилийском городе Мессина и его окрестностях", – говорится в сообщении.

Утвержается, что были обезглавлены два мафиозных клана – Батанези и Бонтемпо Скаво. Мафиози организовали сотни мошеннических операций и незаконно завладели более чем 5,5 млн евро, выделяемых местным фермерам из фондов ЕС.

По словам полицейских, местное общество уже "смирилось" с присутствием и деятельностью мафиози, поскольку они "проникли во все нервные центры местной экономики".

Напомним, в декабре итальянские карабинеры провели крупнейшую операцию по борьбе с мафиозной организацией Ндрангета на юге страны. Тогда были арестованы 334 человека.

Ранее в Италии задержали 30 мафиози, связанных с кланом Секуино. Кроме того, глава МВД Италии на экскаваторе лично разрушил виллу мафии.

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