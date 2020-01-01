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Импичмент Трампа: документы передали в Сенат

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Глава Белого дома надеется, что в Сенате, подконтрольном его однопартийцам, не наберется необходимых голосов за его отставку.
Трамп надеется, что Сенат не поддержит его отставку
Трамп надеется, что Сенат не поддержит его отставку
 
Палата представителей США в среду проголосовала за резолюцию, которой передает в Сенат обвинения против президента Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента, пишет в среду, 15 января, Укринформ.
 
"За" высказались 228 членов нижней палаты Конгресса, "против" - 193 конгрессмена.
 
Таким образом, Сенат формально может начать судебные слушания по делу импичмента главы Белого дома.
 
Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси в этой связи заявила, что президент Трамп "нарушил свою присягу, подорвал национальную безопасность, поставил под угрозу целостность наших выборов".
 
Однако Трамп надеется, что в Сенате, который находится под контролем его однопартийцев, не наберется необходимых голосов за импичмент.
 
Напомним, процедура импичмента президента США Дональда Трампа может стартовать в Сенате Конгресса уже 21 января. 
 
Как сообщалось, 19 декабря Палата представителей утвердила обвинительное заключение в отношении Трампа в рамках процедуры импичмента.

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Теги: США, Дональд Трамп, сенат, импичмент
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Источник: korrespondent.net

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