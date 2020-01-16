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Макрон рассказал, почему он изменил отношение к Путину

Комментариев: 5
Президент Франции собирается строить с Россией "архитектуру общей европейской безопасности".
Эммануэль Макрон устал ждать, когда разрешится конфликт между Россией и Украиной
Эммануэль Макрон устал ждать, когда разрешится конфликт между Россией и Украиной

Президент Франции Эммануэль Макрон готов к более тесным отношениям с Россией, хотя эта страна ведет длительные конфликты со своими соседями. Об этом он сказал во время диалога с журналистом RFI и обозревателем Новой газеты после ежегодного обращения президента Франции к прессе в четверг, 15 января.

В ответ на вопрос, какое событие заставило Эммануэля Макрона изменить отношение к Владимиру Путину и выступить за пересмотр отношений с РФ, президент Франции ответил, что это было плодом долгих размышлений.

"Я не сказал бы, что это было особое событие среди других. Это было созревшее решение, историческая и стратегическая убежденность", – сказал президент Франции.

На вопрос, как президент Франции собирается строить с Россией "архитектуру общей европейской безопасности", Макрон ответил: "Россия захватила Украину, и мы приняли меры. Мы на пути решения замороженных конфликтов. Но если ждать решения всех замороженных конфликтов, чтобы (начать) двигаться вперед, то можно ждать долго".

Макрон также подчеркнул, что после нормандского саммита в Париже 9 декабря, состоялся "исторический обмен" пленными между Россией и Украиной, и нужно продолжать столь же плодотворную работу по урегулированию конфликта.

Ранее Эммануэль Макрон заявил, что "Европа исчезнет", если не сможет переосмыслить свою стратегию в отношении России. По его мнению, антироссийские санкции противоречат интересам Европы.

Макрон приедет в Украину – Офис президента

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Теги: Россия, Путин, Франция, донбасс, Владимир Путин, Эммануэль Макрон
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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ЛаптиВверх    16.01.2020, 13:56
Оценка:  -2
ЛаптиВверх
Ответ неправильный. Как визжал бы Макрон при захвате куска Нормандии мордоровцами? Вы угадали....
tulchanin    16.01.2020, 14:20
Оценка:  -20
tulchanin
Ну визжал бы наверно как Порошенко. Но что бы делала Украина в этом случае ? Объявила войну РФ ? Ввела санкции ?
Хм.. а что делала Украина когда НАТО вторглось в Ирак ? Отправило 500 военнослужащих в помощь НАТО !
Так и чего же вы хотите от Макрона ? Проблемы Франции ему важнее Украины...
Serg2176    16.01.2020, 13:52
Оценка:  +17
Serg2176
дядя Эммануэль... ты дебил?
Колишній-східняк    16.01.2020, 13:50
Оценка:  +18
Колишній-східняк
Не менее 15 человек погибли в результате авиаудара России и Асада в провинции Идлиб. Париж, я думаю, не дальше по расстоянию.
Колишній-східняк    16.01.2020, 13:43
Оценка:  +16
Колишній-східняк
Не стоит даже той бумаги...
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