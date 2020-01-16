Макрон рассказал, почему он изменил отношение к Путину

Президент Франции собирается строить с Россией "архитектуру общей европейской безопасности".

Президент Франции Эммануэль Макрон готов к более тесным отношениям с Россией, хотя эта страна ведет длительные конфликты со своими соседями. Об этом он сказал во время диалога с журналистом RFI и обозревателем Новой газеты после ежегодного обращения президента Франции к прессе в четверг, 15 января.

В ответ на вопрос, какое событие заставило Эммануэля Макрона изменить отношение к Владимиру Путину и выступить за пересмотр отношений с РФ, президент Франции ответил, что это было плодом долгих размышлений.

"Я не сказал бы, что это было особое событие среди других. Это было созревшее решение, историческая и стратегическая убежденность", – сказал президент Франции.

На вопрос, как президент Франции собирается строить с Россией "архитектуру общей европейской безопасности", Макрон ответил: "Россия захватила Украину, и мы приняли меры. Мы на пути решения замороженных конфликтов. Но если ждать решения всех замороженных конфликтов, чтобы (начать) двигаться вперед, то можно ждать долго".

Макрон также подчеркнул, что после нормандского саммита в Париже 9 декабря, состоялся "исторический обмен" пленными между Россией и Украиной, и нужно продолжать столь же плодотворную работу по урегулированию конфликта.

Ранее Эммануэль Макрон заявил, что "Европа исчезнет", если не сможет переосмыслить свою стратегию в отношении России. По его мнению, антироссийские санкции противоречат интересам Европы.

Макрон приедет в Украину – Офис президента

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet