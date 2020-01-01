Сильное землетрясение произошло у берегов Камчатки
В акватории Тихого океана у берегов Камчатки 17 января зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5.
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в пятницу, 17 января, у берегов Камчатки, сообщает пресс-служба МЧС РФ по региону.
Эпицентр землетрясения находился в 120 км от Петропавловск-Камчатского.
Отмечается, что в отдельных районах города ощущались подземные толчки силой до 2-3 баллов
В результате подземных толчков не было обрушений зданий, никто из людей также не пострадал. Угроза цунами также не объявлялась.
Землетрясение вызвало панику у жителей Стамбула
Напомним, ранее мощное землетрясение произошло возле Фукусимы в Японии.
Отмечается, что в отдельных районах города ощущались подземные толчки силой до 2-3 баллов
В результате подземных толчков не было обрушений зданий, никто из людей также не пострадал. Угроза цунами также не объявлялась.
Землетрясение вызвало панику у жителей Стамбула
Напомним, ранее мощное землетрясение произошло возле Фукусимы в Японии.
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