В Мексике произошло сильное землетрясение
Магнитуда землетрясения составила 5,3 балла, его очаг залегал на глубине 27 км. Сведений о жертвах пока нет.
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Мексике, сообщает Геологическая служба США.
Эпицентр подземных толчков располагался в южной части страны. Очаг толчков залегал на глубине 27,4 километра.
Информации о возможных пострадавших в результате землетрясение нет.
Напомним, ранее в Индонезии произошло мощное землетрясение, а в Турции землетрясение вызвало панику у жителей Стамбула.
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