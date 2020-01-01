В Мексике произошло сильное землетрясение

Магнитуда землетрясения составила 5,3 балла, его очаг залегал на глубине 27 км. Сведений о жертвах пока нет.

В Мексике зафиксировали сильные подземные толчки csis.org



Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Мексике, сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в южной части страны. Очаг толчков залегал на глубине 27,4 километра.

Информации о возможных пострадавших в результате землетрясение нет.

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Корреспондент