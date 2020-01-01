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В Мексике произошло сильное землетрясение

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Магнитуда землетрясения составила 5,3 балла, его очаг залегал на глубине 27 км. Сведений о жертвах пока нет.
В Мексике зафиксировали сильные подземные толчки
В Мексике зафиксировали сильные подземные толчки
csis.org

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Мексике, сообщает Геологическая служба США.
 
Эпицентр подземных толчков располагался в южной части страны. Очаг толчков залегал на глубине 27,4 километра. 
 
Информации о возможных пострадавших в результате землетрясение нет.

Напомним, ранее в Индонезии произошло мощное землетрясение, а в Турции землетрясение вызвало панику у жителей Стамбула.

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Теги: Землетрясения, Мексика, землетрясение
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Источник: korrespondent.net

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