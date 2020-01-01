В США в стрельбе пострадали пять человек

Стрельба произошла в одном из барбершопов в Чикаго. Двое людей зашли в заведение, посмотрели по сторонам и вышли, а затем обстреляли людей через витрину.

В Чикаго, США, произошла стрельба, в результате которой пострадали пять человек. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции в пятницу, 17 января.

Двое напавших зашли в один из барбершопов города, огляделись и вышли, после чего выстрелили в посетителей парикмахерской через уличную витрину.

Среди пятерых раненых трое подростков в возрасте от 11 до 17 лет, а также двое взрослых в возрасте 30 и 40 лет. Всех пострадавших госпитализировали.

Напомним, что ранее ученик погиб при стрельбе в школе Техаса. Неизвестный открыл огонь по людям в школе американского города Хьюстон. В результате ЧП погиб школьник.

Также сообщалось, что в мечети Йемена расстреляли людей, пять погибших. Мужчина открыл стрельбу из автомата в мечети во время полуденной молитвы. Пострадали 11 человек.

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