В Иране обломки самолета разобрали на металлолом - эксперт

Пока украинскую группу допустили к обломкам самолета, их уже иранцы разобрали на металлолом и на память, сообщил глава комиссии.

Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин рассказал, что украинская группа, прибывшая на место катастрофы самолета МАУ возле Тегерана, только 10 января получила доступ к обломкам самолета и обнаружила признаки поражений ракетой или взрывным устройством. Об этом сообщает пресс-служба КНИИСЭ.

"На месте падения самолета увидели кучу непонятного народа - иранцев, которые собирали вещи, остатки, обломки. Кто сдавал на металлолом, кто себе на память собирал", - сказал он.

Рувин добавил, что изначально выявить причину катастрофы помогли личные вещи пассажиров, на которых остались следы поражающих компонентов ракеты. И лишь потом во время осмотра каждой детали были выявлены места, на которые и пришелся удар от взрыва.

Ранее сообщалось, что страны, чьи граждане погибли в ходе катастрофы, выдвинули Ирану пять требований.

Накануне в Украине заявили, что Иран не отвечает на запросы Киева по черным ящикам.

Как сообщалось, 8 января иранские военные по ошибке сбили пассажирский самолет МАУ. 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.

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