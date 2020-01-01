Помпео прокомментировал возможную слежку за Йованович в Киеве

Госсекретарь заявил, что ничего не знал о подобных планах и никогда не встречался с Парнасом.

"Слежка? Нет, не слышал" - Помпео отреагировал на признание Парнаса о Йованович

Государственный секретарь США Майкл Помпео заявил, что не знал о том, что за послом США в Украине Мари Йованович во время ее пребывания в должности в Киеве могла быть установлена слежка. Об этом он сказал во время радиошоу с Хагом Гьюитом, стенограмму которого обнародовал в пятницу, 17 января, Государственный департамент США.

"Я вообще об этом никогда и ничего не слышал", - отметил Помпео в ответ на вопрос о том, знал ли он что-то о намерениях установить наружное наблюдение за послом Мари Йованович в Киеве, о чем рассказал партнер Руди Джулиани Лев Парнас.

Помпео также заявил, что "никогда не встречался" с Парнасом.

Напломним, Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США обнародовал заметки и другие документы в качестве новых доказательств по делу об импичменте президента Трампа. Среди прочего речь шла о том, что во время каденции в Украине посла США Мари Йованович, за ней якобы осуществлялось незаконное слежение и возможное вмешательство в работу ее электронных гаджетов частными лицами по заказам граждан США.

Также Парнас сообщил, что был свидетелем принятия решения об увольнении посла в Украине Мари Йованович.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet