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В Индонезии произошло мощное землетрясение

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Эпицентр землетрясения располагался в 150 километрах от города Джаяпура с населением более 260 тысяч человек.
Сообщений о жертвах и разрушениях пока не поступало
Сообщений о жертвах и разрушениях пока не поступало
Скриншот

В Индонезии на северном побережье острова Новая Гвинея произошло землетрясение магнитудой 6,0. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS) в субботу, 18 января.

Подземные толчки были зафиксированы в 16.38 по времени UTC (18.38 по Киеву). Эпицентр землетрясения располагался в 150 километрах к северо-востоку от города Джаяпура с населением более 260 тысяч человек, который является административным центром провинции Папуа. Очаг залегал на глубине 33,6 километра.

Сообщений о жертвах и разрушениях пока не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

Напомним, 7 января у берегов Индонезии зафиксировали землетрясение магнитудой 6,2. Эпицентр располагался в 315 км к юго-западу от города Медан. Очаг залегал на глубине 30 км.

А 11 января недалеко от Стамбула произошло землетрясение магнитудой 4,8 и спровоцировало панику у жителей города.

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Теги: Землетрясения, Индонезия, магнитуда, землетрясение, эпицентр
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Источник: korrespondent.net

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