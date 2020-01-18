Мадуро заявил о готовности к прямому диалогу с США

По словам венесуэльского лидера, он предпочел бы общаться напрямую с америкаснким президентом Дональдом Трампом.

По мнению Мадуро, у Трампа были "отвратительные" советники по Венесуэле. Он заявил, что бывший советник по безопасности Джон Болтон, госсекретарь Майк Помпео, и спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс "привели Трампа к неправильному видению".

Кроме того, Мадуро заявил, что готов вести переговоры с лидером оппозиции Венесуэлы Хуаном Гуайдо, но не согласится на требования покинуть пост главы государства.

Напомним, в конце января 2019 года в Венесуэле начались массовые протесты против действующего президента Николаса Мадуро. На фоне беспорядков лидер оппозиционного парламента Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны.



Мадуро назвал главного врага Венесуэлы

В качестве легитимного главы государства Гуайдо признали США, участники Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран Евросоюза.

В поддержку Мадуро высказались Россия, Беларусь, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.