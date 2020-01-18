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Мадуро заявил о готовности к прямому диалогу с США

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Президент Венесуэлы сказал, что готов и к переговорам и с лидером оппозиции Венесуэлы Хуаном Гуайдо.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в интервью Washington Post заявил, что готов к прямому диалогу с США.
 
По словам венесуэльского лидера, он предпочел бы общаться напрямую с америкаснким  президентом  Дональдом Трампом.
 
По мнению Мадуро, у Трампа были "отвратительные" советники по Венесуэле. Он заявил, что бывший советник по безопасности Джон Болтон, госсекретарь Майк Помпео, и спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс "привели Трампа к неправильному видению".
 
Кроме того, Мадуро заявил, что готов вести переговоры с лидером оппозиции Венесуэлы Хуаном Гуайдо, но не согласится на требования покинуть пост главы государства.

Напомним, в конце января 2019 года в Венесуэле начались массовые протесты против действующего президента Николаса Мадуро. На фоне беспорядков лидер оппозиционного парламента Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны.

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В качестве легитимного главы государства Гуайдо признали США, участники Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран Евросоюза.

В поддержку Мадуро высказались Россия, Беларусь, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.

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Теги: США, Венесуэла, Ніколас Мадуро, Мадуро
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Источник: korrespondent.net

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